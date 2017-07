Das sagen Republikaner zur neusten Russland-Enthüllung

Die Republikaner im US-Kongress haben die Vorwürfe gegen den ältesten Sohn von Präsident Donald Trump in der Russland-Affäre gelassen aufgenommen. «Die Untersuchung im Senat wird vom Geheimdienstauschuss abgewickelt, und ich bin mir sicher, er wird herausfinden, was immer passiert sein mag», sagte der Mehrheitsführer der Republikaner in der Kongresskammer, Mitch McConnell.

Donald Trump Jr. ist in Bedrängnis, weil er im Sommer 2016 einem Treffen mit einer russischen Anwältin zugestimmt hatte, die angeblich direkt von der russischen Regierung stammende, belastende Informationen über Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton an ihn weitergeben wollte. Einige Demokraten sehen das als ersten Beweis dafür, dass Trumps Wahlkampfteam sich bei der russischen Beeinflussung der US-Wahl mit Moskau abgesprochen habe.

Offene Fragen, fehlende Details

«Ich denke, das ist überzogen», sagte der führende Republikaner Orrin Hatch über solche Schlussfolgerungen. Donald Trump Jr. sei ein «sehr netter junger Mann» und zudem sei er nicht Teil der US-Regierung. Im Wahlkampf war Trump Jr. ein lautstarker Verfechter seines Vaters gewesen. Nach dessen Wahl blieben er und sein jüngerer Bruder Eric jedoch in New York, um das Familienimperium zu führen.

Mehrere Republikaner betonten, es fehlten noch genauere Details zu dem Fall. «Die E-Mails werfen sicherlich Fragen auf», sagte Senatorin Susan Collins. «Aber wir sehen nur einen Teil des Bildes, deshalb will ich all die anderen Teile einfüllen, bevor ich irgendeine Art von Schlussfolgerung ziehe.»

Auch Senator Roy Blunt warnte davor, voreilige Schlüsse zu ziehen, ebenso wie die Nummer zwei der Republikaner im Senat, John Cornyn. «Ich weiss nicht genau, was passiert ist. Ich würde gerne die ganze Geschichte erfahren», sagte er. Es sei wahrscheinlich, dass Trump Jr. vor den Geheimdienstausschuss geladen werde. (nag/dapd)