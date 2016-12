Das Kabinett der Milliardäre

Steve Mnuchin, Wilbur Ross und Todd Ricketts haben eines mit dem künftigen US-Präsidenten gemeinsam. Jeder für sich genommen verfügt über ein mehrere Milliarden schweres Vermögen. Zusammengenommen besitzt Trumps Kabinett des Superreichen 35 Milliarden Dollar. Nicht gerade repräsentativ für die Anhänger des Populisten, der im Wahlkampf gegen die Eliten wetterte und versprach, "den Sumpf trocken zu legen".

Jetzt vergibt Trump die wichtigsten Positionen in seinem Wirtschaftsteam an Personen, die Aussenseiter in Washington, aber Insider an der Wall Street sind. Zum Beispiel der künftige Finanzminister Mnuchin (Aussprache: Ma-nu-chin), der für Goldman Sachs und den Investor George Soros tätig war - zwei Institutionen, die Trump im Wahlkampf ins Visier genommen hatte.

Als Hedgefonds-Manager spielte Mnuchin (53) auf der Klaviatur der Wall Street und verdiente sich nach dem Platzen der Immobilienblase mit dem Aufkauf der insolventen Hypotheken-Bank IndyMac eine goldene Nase.

Handelsminister Ross (79) profitierte ebenfalls von den Pleiten anderer. Er übernahm für kleines Geld bankrotte Unternehmen, möbelte diese auf und verkaufte sie anschliessend mit sattem Gewinn. Später schwenkte er in das Geschäft mit Firmenbeteiligungen über.

An Ross Seite als Stellvertreter steht ein jüngerer Vertreter des Milliardärs-Clubs, der Besitzer des Baseball-Teams "Chicago Cubs" Todd Ricketts (46) und Erbe des Ameritrade-Gründers Joe Ricketts.

In einem ersten gemeinsamen Interview nach ihrer Wahl bekräftigten Mnuchin und Ross im Fernsehsender CNBC das Versprechen, ein jährliches Wachstum von vier Prozent anzustreben.

Mnuchin sagte ein wichtiges Instrument dafür sei die Senkung der Unternehmenssteuer und die Rückführung von Mitteln, die US-Firmen im Ausland investiert hätten. Die Trump-Regierung werde "die grössten Steuerkürzungen für die Mittelklasse seit Ronald Reagan" umsetzen.

Ross relativierte Trumps Ankündigung, gleich nach Amtsübernahme hohe Strafzölle gegen Mexiko und China durchzusetzen. "Zölle sind der letzte Schritt. Zölle sind Teil der Verhandlungen", hält der künftige Handelsminister dem entgegen. "Der wirkliche Trick besteht darin, amerikanische Exporte zu steigern".

Einen Vorgeschmack auf die Arbeitsweise der künftigen Trump-Regierung liefert der Fall "Carrier". Das Unternehmen für Klima- und Heizungstechnik aus dem Heimatstaat des designierten Vize-Präsidenten Mike Pence wollte 2.000 Arbeitsplätze nach Mexiko verlagern. Nach einer direkten Intervention Trumps und Steuersubventionen des Bundesstaates Indiana erhält "Carrier" nun die Hälfte der Jobs in den USA. (Berner Zeitung)