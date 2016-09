Clinton siegt nach Punkten

Ein Händedruck für die Kameras und ein Klaps auf die Schulter – das war es an Freundlichkeiten zwischen den Präsidentschaftskandidaten, die in der Sporthalle der Hofstra-Universität in Hempstead im Bundesstaat New York kein Geheimnis aus ihrer herzlichen Abneigung gegen­einander machten.

In der Nacht auf Dienstag bestimmte Clinton gleich zu Beginn der Debatte die Spielregeln, als sie den blondierten Herrn im gedeckten Anzug «Donald» nannte, während Trump seine Konkurrentin im Rennen um das Weisse Haus sarkastisch als «Madame Secretary» ansprach.

Seine Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway hatte Trump eingeimpft, bei der ersten Präsidentschaftsdebatte zwischen einem Mann und einer Frau in der US-Geschichte die Haltung zu wahren. Ein Vorsatz, der genau elf Minuten hielt. Da verlor Trump das erste Mal die Fassung, als Clinton ihn mit dem reichen Erbe seines Vaters pro­vozierte.

«Mein Vater hat mir 1975 einen sehr kleinen Kredit gegeben», protestierte der Baumagnat. «Ich habe daraus ein Unternehmen mit vielen, vielen Milliarden Dollar aufgebaut.» Eine Steilvorlage für Clinton, die daran erinnerte, wie Trump kleine Handwerker um ihren Lohn prellte, vermutlich keine Steuern bezahlte und mehrfach Bankrott anmeldete.

«Falsch», blökte der Republikaner dazwischen, der Clinton während der eineinhalb Stunden 51-mal unterbrach. Wahlweise zog Trump Grimassen, zupfte sich an den Augenbrauen, rümpfte die Nase oder griff nervös zum Wasserglas.

Trump in der Defensive

Nur in den ersten Minuten der Debatte, als er mit seiner Kritik an Clintons Unterstützung für den Freihandel punkten konnte, wirkte Trump fokussiert. Danach fand er sich immer wieder in der Defensive.

Er blamierte sich mit seiner Antwort auf die Frage, warum er so lange an Barack Obamas Geburtsort gezweifelt hat, räumte vor Millionenpublikum ein, dass es «klug» sei, keine ­Steuern zu bezahlen, und liess sich zu sexistischen Äusserungen über Rosie O’Donell und Hillarys Aussehen hinreissen.

Flegel gegen Schulleiterin

Dank des geteilten Bildschirms erlebten die Amerikaner während der Liveübertragung zwei grundverschiedene Persönlichkeiten. Auf der linken Seite ein unbeherrschter Mann, der sich wie ein Flegel verhielt. Auf der rechten Seite eine Kandidatin, die wie eine strenge Schulleiterin mit eisigem Lächeln galant über die Breitseiten ihres Gegenübers hinwegging.

«Das war der schlechteste Debattenauftritt in der modernen Geschichte.»Analyst Howard Fineman

«Das war der schlechteste Debattenauftritt in der modernen Geschichte», urteilt der renommierte Analyst Howard Fineman. Unter normalen Umständen hätte sich Trump «für das Präsidentenamt disqualifiziert». So sieht es auch der langjährige Präsidentenberater David Gergen. «Vielleicht hat Hillary das Rennen heute für sich entschieden», lobt er Clinton, die zuletzt in den Umfragen Schwächen zeigte und vor der Debatte mit Trump gleichauf lag.

Selten zuvor zeigten auch die Instanterhebungen nach der Debatte und die Fokusgruppen der Meinungsforscher ein so deut­liches Meinungsbild wie nach diesen neunzig Minuten. Gemäss CNN-Erhebung sahen 62 Prozent der Wähler Clinton als Siegerin des Duells, 27 Prozent Trump. Das Meinungsforschungsinstitut PPP kommt auf 51 zu 40 Prozent.

Das Mikrofon war schuld

Trumps selbst versuchte sein nerviges Schniefen während der Debatte auf ein angeblich «de­fektes Mikrofon» zu schieben. «Ich war toll», verkündete der Milliardär nach der Debatte im sogenannten Spinroom, wo die Kandidaten und ihre Fürsprecher Reportern gegenübertreten.

Er sei «viel besser» gewesen, als die Welt es von dem Reality-TV-Star erwartet hätte. New Yorks Ex-Bürgermeister und Trump-Unterstützer Rudy Giuliani schob die Schuld für den ver­breiteten Negativeindruck auf Moderator Lester Holt. Der registrierte Republikaner sei mit seinen Fragen Hillarys Helfershelfer gewesen.

Am 9. Oktober liegt die Latte bei der zweiten Debatte nun deutlich höher für Trump, der die Chance verpasste, sich als Kandidat zu etablieren, den sich die Amerikaner im Weissen Haus vorstellen können.

(Berner Zeitung)