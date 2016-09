Clinton liegt nach TV-Duell bei Umfragen vorne

Die jüngste Reuters/Ipsos-Umfrage zum US-Präsidentschaftswahlkampf sieht nach dem ersten TV-Duell Hillary Clinton als Siegerin. Nach der Online-Erhebung beurteilten 56 Prozent der Befragten die demokratische Kandidatin besser als ihren Rivalen Donald Trump.

Nur 26 Prozent der Befragten sahen demnach den Republikaner Trump vorne, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Resultaten einer Umfrage unter mehr als 2000 Personen hervorgeht. 31 Prozent meinten, dass die Debatte Clintons Chancen auf einen Einzug ins Weisse Haus verbesserte habe. Für 16 Prozent profitierte Trump vom Duell.

