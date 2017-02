Als Held gefeiert, als Gefährder verflucht

Viele Menschen haben gegen Donald Trumps veranlasste Einreisesperre gegen Menschen aus sieben vorwiegend muslimische Länder demonstriert. Die Gegner sind folglich US-Bundesrichter James Robart aus Seattle dankbar für dessen Urteil.

Auf Twitter danken User ihm: «Sie sind ein amerikanischer Held und ein Patriot. Danke.»

#JamesRobart #JudgeRobart you are an american hero & patriot. Thank you. #NoBanNoWall https://t.co/pQE9howswW

«Sie sind ein wahrer Held.» Begründet wird die Aussage zusätzlich mit dem 2015 geäusserten Satz des Richters, dass die Leben von Afroamerikanern zählen.

Mache sehen ihn dem Richter sogar ein Staatsoberhaupt: «James Robart soll Präsident werden.»

Andere wiederum nehmen das Kräftemessen zwischen Regierung und Gesetz zum Anlass für eine Wette: «Ich wette, dass Donald Trump ihn bald persönlich attackieren wird. In 3, 2, ...»

Doch die Gegenseite ist ebenso stark. Auf den sozialen Medien verurteilen viele Amerikaner den Entscheid des Richters und machen klar: «all das vergossene Blut wird an Ihren Händen kleben.»

#JamesRobart all blood shed will be on your hands. https://t.co/nEEMc5HVsa

Dieser US-Bürger empfindet den Entscheid als unverhältnismässig: «James Robart muss ein höllisches EGO haben, um zu denken, dass er das moralische Recht besitzt das Leben von 350'000'000 Menschen zu riskieren – nur damit andere nicht ‹beleidigt› sind.»

POS #JamesRobart must have 1 hell of an EGO to think he has the moral right to risk the lives of 350000000people so others aren't "offended" https://t.co/v8zxJq5qPM