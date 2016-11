Rebellen lassen Familien nicht aus Ost-Aleppo

Rebellengruppen hindern Menschenrechtlern zufolge Zivilisten daran, den belagerten Ostteil der umkämpften syrischen Grossstadt Aleppo zu verlassen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Dienstag, etwa 100 Familien seien blockiert worden, als sie in kurdisch kontrolliertes Gebiet gehen wollten.

Nach starken Luftangriffen rücken inzwischen syrische Regimetruppen auf die Rebellengebiete im Osten Aleppos vor. Dort sollen sich noch 250'000 bis 300'000 Menschen aufhalten.

Unmut , Korruption, Gewalt

Die Lage der Bewohner der umkämpften syrischen Stadt Aleppo wird nach Angaben der Vereinten Nationen immer verzweifelter. Sie könnten dort kaum noch überleben, sagte UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien am Montag dem UN-Sicherheitsrat. Die letzten Lebensmittelrationen der UN seien in den belagerten Gebieten am 13. November verteilt worden. Auch in anderen Orten des Landes sei die Lage nicht viel besser, so O'Brien. Fast eine Million Menschen lebten landesweit mittlerweile in belagerten Städten und Dörfern.

Auf den Märkten Aleppos gibt es nach Angaben des Nothilfekoordinators kaum noch etwas zu kaufen. Und das Wenige, was es gebe, sei schwindelerregend teuer. Das habe Unmut, Korruption und Gewalt zur Folge. Zudem stehe den Bewohnern ein harter Winter bevor, «ohne Heizung oder lebensnotwendige Güter», sagte O'Brien. Auch von anderen Hilfsorganisationen sei nur noch eine Handvoll Lebensmittelrationen übrig. Die östlichen Stadtteile von Aleppo werden von den Rebellen kontrolliert und von syrischen Regierungstruppen belagert. (mlr/sda)