Das Problem der Kinderehen bleibt nach wie vor ungelöst

Unter dem Eindruck heftiger Proteste der Opposition hat die türkische Regierung den umstrittenen Gesetzesentwurf zum Thema Kinderehen zurückgezogen. Die Vorlage solle überarbeitet werden, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim gestern. Seine islamisch-konservative Regierungspartei AKP strebe eine Lösung im Konsens an. Der Rückzieher ist ein seltener Sieg der Opposition über die AKP – doch das Problem der Kinderehen wird damit nicht gelöst.

Seit Bekanntwerden des Gesetzesentwurfs waren in türkischen Grossstädten Tausende Demonstranten auf die Strasse gegangen, um gegen das Vorhaben zu protestieren, Verurteilungen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs rückwirkend straffrei zu stellen, wenn der Täter das Opfer geheiratet hat. Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan sind überzeugt, den Staatschef und dessen AKP auf frischer Tat bei einem besonders brutalen Versuch der Islamisierung des Landes erwischt zu haben. Schliesslich faseln einige AKP-Anhänger, auch der Prophet Mohammed habe seinerzeit ein blutjunges Mädchen geheiratet, und fragen, was daran denn so falsch sei.

Im Parlament hat die AKP die notwendige Mehrheit der Mandate, um Gesetze gegen den Widerstand der Opposition durchzusetzen. Doch dem Verdacht, Kinderschänder schützen zu wollen, will sich die Partei nicht aussetzen. Man kann der AKP vorwerfen, in ihren 14 Jahren an der Regierung zu wenig gegen den Missstand der Kinderehen getan zu haben. Allerdings waren die Zustände unter der Herrschaft der türkischen Säkularisten vor dem AKP-Machtantritt noch schlimmer.

Regierung und Opposition haben nun die Gelegenheit, sich mit dem Problem an sich zu befassen. Kinderehen sind gesetzlich zwar verboten und dürfen nur mit einer richterlichen Sondergenehmigung geschlossen werden. Laut dem Statistikamt sind bei 5 Prozent aller Eheschliessungen im Land die Bräute minderjährig. Doch die meisten Kinderehen werden von islamischen Geistlichen geschlossen, ohne Standesamt. Bei Roma-Familien sind Kinderehen ebenfalls verbreitet.

In einem Land wie der Türkei muss diese Realität anerkannt werden. Deshalb hatte es in den vergangenen Tagen in der türkischen Provinz auch Demonstrationen zur Unterstützung des Gesetzesentwurfs gegeben: Weil Mädchen minderjährig verheiratet werden, wandern die Ehemänner wegen sexuellen Missbrauchs hinter Gitter. Gestraft sind dadurch auch die jungen Frauen, die nun mit ihren kleinen Kindern allein dasitzen. Die säkularistische Opposition wäre in ihrer Kritik glaubwürdiger, wenn sie nun mit Gegenvorschlägen zur Verhinderung von Kinderehen an die Öffentlichkeit ginge.

