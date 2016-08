Schwingfest: Organisatoren warnen vor Hitze

Im Hinblick auf die heissen Temperaturen vom Wochenende haben die Organisatoren des eidgenössischen Schwing- und Älplerfest zusammen mit den Kantonsbehörden einen «Aktionsplan Hitzewelle» ausgearbeitet. Auf dem Festplatz in Estavayer-le-Lac stehen Wasserzerstäuber und Brunnen zur Verfügung.

Die Verantwortlichen fordern die Besucher auf, ausreichend und kontinuierlich zu trinken, dabei aber alkoholische Getränke zu meiden. «Trinken Sie regelmässig Wasser, auch wenn Sie keinen Durst verspüren», appellieren die Organisatoren sowie die Kantonsbehörden von Waadt und Freiburg in einer Mitteilung vom Donnerstag an die Besucher.

Weiter soll die Festfreudigen auf schwere Mahlzeiten verzichten, den Kopf schützen, Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor verwenden, eine Sonnenbrille aufsetzen sowie weite, leichte Kleidung in heller Farbe tragen, um das Verdunsten des Schweisses zu begünstigen.

Hitzewelle hält bis Sonntag an

Um einen Hitzschlag zu vermeiden, solle man bei den ersten Anzeichen von Schwindel oder Kopfschmerzen einen schattigen Platz aufsuchen, trinken, sich mit Wasser bespritzen und umgehend ärztlich betreuen lassen. Die Veranstalter empfehlen im übrigen, unbedingt ohne Haustiere ans Eidgenössische zu reisen.

Das Hoch «Gerd» soll dieses Wochenende noch einmal so richtig heisses Wetter bringen. Örtlich könnte am Wochenende sogar der Jahreshöchstwert von 35,3 Grad übertroffen werden. Grund für die Hitzewelle sind unter anderem heisse Luftmassen aus dem Mittelmeerraum, die von einer Südwestströmung in Richtung Alpen getragen würden. (tag/sda)