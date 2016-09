Hier wird seit 1935 geboxt

Schwer atmend bewegen sich die Boxer. Sie wärmen sich fürs Training auf. Zwei stehen im Boxring, die anderen darum herum. Der eine duckt sich, der andere schlägt freundschaftlich zu. Schweisstropfen fallen zu Boden. Füsse trippeln gewandt hin und her. Der Geruch von Leder und Schweiss liegt in der Luft. Geri Staudenmann, Inhaber des Trainingskellers von Boxenbern, beobachtet das Training vom Türrahmen aus.

Er geht am Logo an der Wand vorbei: «Boxenbern seit 1935.» Vor 81 Jahren gründete der russische Boxer David Avru­t­schenko den Athletic-Box-Club-Bern. Seitdem wird im Keller gegenüber dem Hotel Bellevue geboxt. Erfolgreiche ­Boxer wie Fritz Chervet, Max Hebeisen und Enrico Scacchia haben sich dort auf ihre Kämpfe vorbereitet.

«Charly Bühler, Schüler und Nachfolger von Avrutschenko, machte den Keller zu dem, was er heute noch ist», ­erzählt Staudenmann. Der charismatische Boxlehrer legte besonders Wert auf die Schlagschule, das heisst auf die Technik. Noch heute führen die Trainer die Boxschule im Sinn und Geist von Charly Bühler.

Den Handball losgelassen

Geri Staudenmann, ehemaliger Handballspieler und Trainer bei BSV Bern sowie Spieler der Handballnationalmannschaft, landete durch seinen langjährigen Freund Daniel Eckmann im Boxkeller. «Wir spielten zusammen Handball, später Squash für unsere Fitness. Doch Dani hörte auf mit Squash und begann zu boxen.»

Immer wieder fragte dieser, ob Staudenmann nicht auch ins Training kommen wolle. «Das ist ein doofer Sport», antwortete Staudenmann damals. «Sich gegenseitig aufs Maul geben ist nichts für mich.»

Als er vor dreissig Jahren trotzdem das erste Mal den Keller betrat, bemerkte er, dass es im Boxsport nicht ums gegenseitige Verprügeln geht. «Es ist ein spielerischer Sport, der den ganzen Körper fordert», sagt er heute. Zudem findet Staudenmann wichtig, dass es ein Sport für jedes Alter ist. «Handball ist ein Sport für junge Männer. Die Verletzungsgefahr war mir zu hoch.»

Im Boxen kann sich der Ex-Handballer auch heute noch austoben. «Das älteste Boxmitglied ist 85 Jahre alt», weiss er. Als Staudenmann 2014 mit seinem Sohn David das Trainings­lokal übernahm, erschienen nur noch 25 Leute zum Trainieren. Heute verbessern 160 Boxer und Boxerinnen bei Trainern von ­Boxenbern ihre Technik und ihre Ausdauer.

Langjährige Tradition

Im Hintergrund ziehen sich die Boxer Handschuhe an. Vor jeder Runde Sparring begrüssen sie sich, indem sie die Handschuhe freundschaftlich gegeneinander stossen. Rote und weisse sind in einem Regal aneinandergereiht. «Die gibt es in allen Farben, sogar in Rosarot», sagt Staudenmann schmunzelnd.

Hier unten wird in jedem Training gegeneinander geboxt, nicht wie in anderen Clubs. «Sparring gehört zu unserer Tradition», erklärt der Inhaber. Doch wenn man diesen Raum betritt, gelten klare Regeln. Die Boxer begegnen sich mit Achtung und Respekt.

«In den letzten dreissig Jahren habe ich im Boxkeller noch nie eine Schlägerei ­erlebt.» Jeder achtet darauf, dass niemand verletzt wird, und nimmt Rücksicht auf die anderen. «In diesem Keller sind alle gleich, egal, was für ein Leben sie ausserhalb führen.»

Staudenmann geht an einem aufgehängten Springseil vorbei. Ein Muss für jedes Trainings­lokal, wie auch der Sandsack. «Von Fitnessboxern, die keine Wettkämpfe machen, bis zu unserem Profiboxer Gábor Vetö gehen Menschen mit unterschiedlichen Zielen und Niveaus die Stufen zum Keller hinab. Dadurch entwickelten sich unterschiedliche Trainingsschwerpunkte», sagt Staudenmann.

Im Hintergrund werfen sich zwei Boxer einen ­Medizinball zu. Medizinbälle sind gute Trainingshilfen insbesondere dazu, den Rumpf und den Oberkörper zu trainieren.

Zusammen schwitzen

Im Keller sind die Wände weiss gestrichen, schwarze Rohre sind zu sehen. Vater und Sohn liessen den Raum nach der Übernahme renovieren, «doch den alten Charme wollten wir beibehalten», sagt Staudenmann. Nur kleinere Sachen veränderten sie. «Sonst sieht der Keller noch genauso aus wie 1935.»

Das Training ist zu Ende. Die Boxer klatschen sich ab. Die ermüdeten Muskeln entspannen sich. Die Männer wischen sich den Schweiss von der Stirn. Einige Witze machen sie. Es wird gelacht und sich auf die Schulter ­geklopft. Bald darauf greifen die ­Boxer zur Wasserflasche und verschwinden in den Garderoben. Geri Staudenmann dreht sich um und geht die Stufen hinauf, zurück ans Tageslicht. (Berner Zeitung)